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Костромские власти обещают помочь восстановить сгоревшую свиноферму

Экономика

На предприятии уничтожено маточное поголовье свиней

Кострома, 16 августа 2018, 16:00 — REGNUM  В Костромской области сгоревшей свиноферме помогут восстановить маточное поголовье свиней, сообщает областное телевидение «Русь». Глава региона Сергей Ситников поручил профильному департаменту ускорить перечисление средств господдержки предприятию «Шувалово».

Предприятие реализует в регионе инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса на 1200 голов с общим объемом вложений более 740 миллионов рублей.

ИА REGNUM напоминает, что 9 августа 2018 года в Костромской области в результате пожара на предприятии «Шувалово» погибло маточное поголовье свиней. Пожарные тушили возгорание около четырех часов.

По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Вспененный полиуретан, который был использован в обшивке строения, способствовал распространению огня.

Отметим, что АО «Шувалово» — это крупнейшее в Костромской области мясоперерабатывающее предприятие с собственной сырьевой базой, оно работает на рынке более 40 лет. Предприятие поставляет свинину и колбасы в более чем 30 регионов России.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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