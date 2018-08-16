Костромские власти помогают развивать деревоперерабатывающие предприятия

Кострома, , 15:55 — REGNUM Еще одно деревоперерабатывающее предприятие в Вохомском районе Костромской области планирует расширить производство и увеличить количество рабочих мест, сообщает пресс-служба губернатора области. Местные власти присвоили промышленный статус землям одного из частных предприятий в Бельковском сельском поселении.

Предприятие занимается деревообработкой с 2009 года. На участке земли в четыре тысячи квадратных метров расположено здание деревообрабатывающего цеха, переоборудованное из хозяйственной постройки бывшего колхоза. Оно производит плинтус, наличник, рейку, штапик, отходы производства идут на отопление Вохомской средней школы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее костромские власти сообщали об инвестировании 60 млн рублей в организацию безотходной переработки древесины предприятия ООО «Топливные гранулы» в Вохомском районе.

«В настоящее время реализация проекта уже началась, построены производственные здания, приобретена необходимая техника, введен в эксплуатацию лесопильный цех. Предприятие сможет производить в год порядка 20 тысяч тонн пеллет и свыше 10 тысяч кубических метров пиломатериалов», — сообщала пресс-служба губернатора области.