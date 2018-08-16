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Индия и Узбекистан планируют довести взаимный товарооборот до $1 млрд

Экономика

В 2017 году товарооборот между Индией и Китаем составил $323 млн

Ташкент, 16 августа 2018, 15:57 — REGNUM  Узбекистан и Индия планируют в ближайшее время довести взаимный товарооборот до $1 млрд, заявил заместитель председателя правительства республики Сухроб Холмурадов на заседании узбекско-индийской межправительственной комиссии. Об этом 16 августа сообщает издание Kun.uz.

В ходе заседания комиссии отмечалось, что текущий объем товарооборота не соответствует потенциалу сотрудничества. В 2017 году товарооборот между Индией и Китаем составил $323 млн.

Холмурадов добавил, что Узбекистан готов поставлять в Индию урановый концентрат, цветные и редкоземельные металлы, химическую и иную продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа индийская компания LAVA и АК «Узэлтехсаноат» подписали соглашение о производстве на территории республики мобильных телефонов.

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Экономика Узбекистана
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