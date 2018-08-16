Накануне Дня независимости Украины горняки выходят на забастовку

Киев, , 15:52 — REGNUM Шахтерам Украины не погашают долги по зарплатам, поскольку в бюджете страны кончились деньги. Правительство не может выполнить принятый радой закон о внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год», который предусматривает выделение 51 млн долл на погашение долгов по шахтерским зарплатам. Об этом 16 августа в эфире телеканала NewsONE заявил внефракционный депутат, член партии «Наш край» Сергей Шахов.

«Сегодня в угольной отрасли наблюдается полная вакханалия. До сих пор по всей Украине шахтеры не получили свои зарплаты. В последний день работы Верховная Рада выполнила все свои обязательства, проголосовав за закон №8362, выделив 1,4 млрд грн (51 млн долл) на зарплату шахтерам. Это было историческим событием», — считает Шахов.

Он анонсировал начало всеукраинской забастовки горняков накануне Дня независимости и Дня шахтера.

«В бюджете Украины денег нет. Считаю, что Кабмин не ожидал, что парламент проголосует за этот закон. Кабмин сделал такую вакханалию накануне празднования Дня шахтера. Детей шахтеров оставили голодными. Сегодня идут забастовки. Я вместе с главой профсоюза Михаилом Волынцом буду выезжать в Донецкую область к шахтерам, поддержим их. Это не первая забастовка, она пойдет по всей Украине», — сказал Шахов.

Депутат обвинил правительство в уничтожении угольной отрасли Украины в пользу конкурентов из России, США и Африки.

«Министр энергетики Украины Игорь Насалик вообще не разбирается в угольной сфере и просто уничтожает её. Все шахты практически стоят. За эти 4,5 года не проведена модернизация. В страну не завели инвесторов, которые хотят инвестировать сотни миллионов долларов в угольную отрасль. Я так понимаю, Насалик одной рукой помазан с олигархами. Они везут уголь из Америки, Африки и России и таким образом, уничтожают угольный бассейн Украины. Шахтеры уезжают в Польшу. Польше выгодно брать дешевую рабочую силу. Соседи пользуются бедой в нашем государстве. Думаю, Насалика ждет отставка», — подытожил Шахов.

Как сообщалось, с 15 августа на подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области митингуют рабочие шахт «5/6», «Центральная» и «Капитальная», которые входят в состав госпредприятия «Мирноградуголь». Пятеро горняков не поднимаются на поверхность с 20.00 15 августа. Другие — митингуют перед зданием управления ГП «Мирноградуголь». Рабочие требуют погасить двухмесячные долги по зарплатам.

Напомним, ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец упрекнул президента Украины Петра Порошенко за нежелание подписывать принятый Верховной Радой законопроекта №8362, которым на угольную отрасль предусмотрено выделить 51 млн долл.

«Итак, перед Днем независимости и Днем шахтера задолженность достигает 1 миллиарда гривен (36,4 млн долл)», — подытожил Волынец.

За первый квартал 2018 года Украина нарастила импорт каменного угля и антрацита на 53,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7,4 млн тонн, сообщила Государственная фискальная служба Украины. В денежном выражении импорт угля на Украину за январь-апреля составил $1,43 млрд, что на 30,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Главным поставщиком угля на Украину остаётся Россия, на которую приходится 64,08% импорта. За первый квартал 2018 года Киев закупил российского угля на $643,58 млн. Поставки из США составили 28,7% украинского импорта ($288,4 млн), из Канады — 4,8% ($48,4 млн), из других стран — 2,39% ($24 млн).