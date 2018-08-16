Катар направит $15 млрд прямых инвестиций в Турцию

Анкара, , 15:54 — REGNUM Турецкая экономика получит финансовую помощь от Катара в виде $15 млрд прямых инвестиций, передает телеканал N-TV.

Катар намерен оказать помощь своему главному союзнику в момент, когда Турция испытывает экономические трудности после крушения национальной валюты лиры — с начала года она потеряла почти 40% своей стоимости по отношению к американскому доллару. Кроме того, 13 августа вступили в силу установленные США удвоенные пошлины на турецкий алюминий и сталь.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в Анкаре состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль Тани.

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