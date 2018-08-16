Подорожание авиакеросина в РФ не разорит туроператоров — Ростуризм

Рязань, , 15:37 — REGNUM В Ростуризме не считают, что рост цен на авиационное топливо приведёт к разорению российских туристических компаний. Об этом в ходе I Международного форума древних городов в Рязани заявил глава ведомства Олег Сафонов.

«Нет, не прогнозируем мы никаких банкротств. К сожалению, это рыночные условия, мы живем в условиях рыночной экономики», — цитирует ТАСС его слова.

Также Сафонов подчеркнул, что повышение цен на горючее возможно, однако само по себе оно не приведёт к «трагическим последствиям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты пришли к выводу, что в России рост цен на топливо может привести к тому, что туристические путевки подорожают в два раза.

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