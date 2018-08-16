Во Владимире потратят 200 млн рублей на строительство ФАП

Владимир, , 15:30 — REGNUM Во Владимирской области планируют потратить 200 млн рублей на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в селах. Об этом губернатор Светлана Орлова сообщила президенту России Владимиру Путину на встрече 16 августа. По словам главы региона, сейчас в области построено 17 ФАПов, еще в 45 прошел ремонт.

«Я не могу сказать, что мы все разрешили. Проблемы остаются. Мы 17 ФАПов сделали, более 45 отремонтировали. И заложили 200 миллионов, чтобы 100 ФАПов на село вернуть, потому что это первичная помощь на селе, как раз то, о чем вы говорите», — сказала глава области.

Кроме того, по словам Светланы Орловой, сейчас идет ремонт больниц в районах области. Глава области заявила, что они не ремонтировались «по 50−60 лет».

«Все больницы ремонтируем. Киржачская, Гусь-Хрустальный, сейчас сдаем новый роддом, Вязниковская больница, в Струнино, Александровская, скорая помощь. 580 врачей привлекли. Не хватало 1500, привлекли ипотекой. И сейчас для селян сделали так, что по 300 тысяч мы еще выплачиваем. Дооснастили перинатальный центр, он не был дооснащен. «Бережливые» поликлиники. Очень много обучений проводим для врачей с академиками из Москвы, кафедру открыли», — рассказала Светлана Орлова Владимиру Путину.

ИА REGNUM напоминает, что встреча Владимира Путина и Светланы Орловой прошла 16 августа в Ново-Огарево Московской области. На ней обсуждали различные вопросы социально-экономического развития региона. В частности, Владимир Путин поддержал строительство перинатального центра в Коврове.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поддержал строительство перинатального центра под Владимиром

Читайте развитие сюжета: Владимирский губернатор — Путину: Наша трасса лучше европейской