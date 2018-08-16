Ответ Киева на обвал гривны — «ну мы же аграрная страна, что вы хотите?»

Андрей Стеценко, , 18:01 — REGNUM

Приватизация

Поступления от приватизации в государственный бюджет Украины за I полугодие 2018 года составили всего 50 млн грн. — 0,2% (!) от запланированного правительством дохода. Эту сумму получили за два объекта государственной собственности: незавершённое строительство многоквартирного дома и несколько гаражей.

Т.е. реального «выхлопа» от всех движений по распродаже — полный ноль, зато министерство экономического развития и фонд госимущества в совершенстве овладели практикой тизерной рекламы. Так, глава ФГИ Виталий Трубаров уже анонсировал, что аукционы по первым 147 объектам малой приватизации общей стартовой стоимостью 70 млн грн. состоятся уже «вот-вот» (на 30 августа назначен первый аукцион). До этой даты остаётся ещё 2 недели, т. е. «вот-вот» мы услышим ещё не раз.

Минфин на запрос информагентства УНН подтвердил готовность приватизировать «Укргазбанк» до конца 2019 года. Сегодня этот банк — 4-й по величине активов среди банковских структур в стране (75 млрд грн.).

Экс-президенту Украины Леониду Кучме недавно исполнилось 80 лет, в связи с чем его пиарщики максимально «отработали» дату. В частности, они сравнили приватизацию «по-кучмовски» и приватизацию «по-порошенковски». Сравнивать, конечно, рановато, действующий президент ещё не отбыл двух сроков во главе государства. Да и полномочия Леонида Кучмы из-за переходных положений конституции Украины были шире тех, что имеет действующий президент. Однако некоторые выводы сделать можно.

Так, директор Института стратегических оценок при президентском фонде Леонида Кучмы «Украина» Павел Гайдуцкий в материале для издания «Зеркало недели» напоминает, что во времена Кучмы бюджет получил от приватизации 20 млрд грн., что по тем временам равнялось 3,4 млрд долл. Для сравнения — в 2015—2018 гг. Украина получила от приватизации 3,8 млрд грн., т. е. примерно 148 млн долл.

Поскольку перед нами не стоит задача возвеличивать Леонида Кучму, мы можем напомнить, что его преемник (Виктор Ющенко) перекрыл этот результат одной только реприватизацией «Криворожстали» в 2005-м (4,8 млрд долл., 0,8 млрд потом вернули Виктору Пинчуку и Ринату Ахметову, купившим завод в 2004 году). У Януковича получилось поскромнее — 2,6 млрд долл., но он президентствовал только один срок, да и тот не полностью.

Для сравнения, впрочем, хватит. У Порошенко же пока не набирается даже 150 млн долл. Хотя ничто вроде не мешало по примеру Виктора Ющенко устроить грандиозную распродажу и на волне эйфории от «евромайдана» ободрать инвесторов как липку. Однако нынешний глава Украины предпочёл кормить их, а также МВФ, сказками о «большой приватизации», которая вот-вот стартует.

Да, во времена Кучмы, Ющенко и Януковича у Украины было больше госактивов, поэтому сравнение может показаться некорректным. Это не так, поскольку при Порошенко «распечатали кубышку», т. е. сняли запрет на приватизацию с большого количества объектов. 150 млн долл. за 3,5 года президентства Порошенко свидетельствуют только об одном: евромайданная власть ухитрилась качественно испортить инвестиционный имидж Украины — страны, которая таким имиджем вообще в принципе никогда похвастаться не могла.

Валюта

По состоянию на 16 августа официальный курс доллара на Украине — 27,45 грн. (+0,49 грн. с 9 августа). Таким образом, попытки Нацбанка остановить падение гривны на прошлой, а также на этой неделе пока безуспешны. 14 августа регулятор, отреагировав на курс 27,51 грн./долл., вышел на межбанк и продал 67 млн долл. Однако рынок просил вполовину больше — 100 млн долларов, поэтому сбить курс удалось только на несколько копеек.

Курс евро с прошлой недели упал — 31,07 грн. (-0,17 грн.), хотя ещё 15 августа был на 0,24 грн. выше. Рубль откатился до 0,413 грн. (-0,009 грн.).

Впрочем, списывать всё на внутриукраинскую ситуацию в этот раз было бы несправедливо. Валюты лихорадит по всему миру. Вдвое упал курс турецкой лиры, рубль также ослаб по отношению к доллару (что, кстати, и объясняет его динамику на валютном рынке Украины).

Курс «межбанка» 15 августа держался в пределах официального курса в тот день (27,45 грн./долл.) — 27,49−27,52 грн. (+0,45 грн.).

На чёрном рынке чувствуют нестабильность, потому и цены выше: 27,6−27,7 грн. (+0,5 грн.).

«Активность НБУ в открытых торгах сегодня [14 августа — Ред.] несколько успокоила рынок, но по итогам торгов спрос был удовлетворен лишь частично. Вероятно, завтра неудовлетворенный с сегодняшней сессии спрос вновь начнет негативно влиять на курсообразование, создавая возможности для спекулятивных маневров. Также остаются достаточно сильные негативные факторы влияния: паника на наличном рынке и достаточно большие остатки гривны на корсчетах банков», — прокомментировал ситуацию изданию «Страна.ua» директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Говоря о панике, эксперт имеет в виду сокращение депозитного портфеля в июле (-3,1%). Вроде бы и немного — 8 млрд грн. (300 млн долл.), это примерно дневной объём торговли межбанковского рынка. Однако в июле гривна ещё была довольно стабильной, а также откатывалась после пиков. В августе же панику могут подстегнуть колебания в соседних странах. Будет стимулировать к снятию вкладов и средняя депозитная ставка по гривневым вкладам. Согласно мониторингу НБУ, в июле она снизилась до 10,7% (-0,1%).

В целом банкиры сходятся во мнении, что ниже 27,5 грн./долл. курс в этом году уже не опустится. И намекают, что экспортёры как основные поставщики валюты не готовы продавать ниже этой границы.

Заместитель председателя НБУ Олег Чурий в эфире Радио НВ заявляет, что причина текущих колебаний заключается в аграрном характере экономики Украины.

«Сезонность зависит от сельскохозяйственного периода. Мы же аграрная страна. На сегодня около 45% экспорта занимает аграрная продукция. Украина экспортирует зерно. Украина №2 по экспорту кукурузы. Первое место мы занимаем в экспорте солнечного масла. Когда идет экспорт, то идет и выручка. С другой стороны, нужно понимать, что Украина имеет экономику, которая не полностью находится на светлой стороне. В частности, большая часть аграрного сектора находится в тени», — рассуждает чиновник.

Однако в дальнейших словах он начинает сам себе противоречить, говоря, что в 2016 году колебания курса начались в сентябре, в 2017-м — в августе, а теперь — в июле. К тому же довольно странно слышать от представителя власти тезис — «ну мы же аграрная страна, что вы хотите?». Надо напомнить, что аграрной Украина стала в последние 3−4 года при активном содействии этой самой власти. Так что кивать остаётся только на себя.

Однако Киев, похоже, всё устраивает. Ведь возможность влиять на монетарную политику, возможность первым узнавать динамику макропоказателей экономики, наконец, информация о том, когда и с какими объёмами иностранной валюты НБУ будет выходить на межбанк — всё это позволяет неплохо зарабатывать на ежегодных курсовых колебаниях. Это практически личный Forex: в конце и в начале года продаёшь валюту, весной-летом скупаешь дешёвый доллар. А журналистам рассказываешь о сезонности и аграрном характере экспорта Украины.

МВФ

Глава совета НБУ Богдан Данилишин признал, что МВФ не помогает реформировать экономику Украины.

«В процессе экономических реформ мы должны в первую очередь полагаться на себя, а не на МВФ, Всемирный банк или другие уважаемые международные организации. Продолжение кредитования со стороны МВФ будет способствовать сохранению макроэкономической и макрофинансовой стабильности в Украине, снизит риски колебаний курса гривны, облегчит возврат внешних долгов. Однако это не решит структурные проблемы экономики нашей страны, не остановит ее деиндустриализацию», — рассуждает банкир.

Тут с ним можно было бы поспорить. Экономика Украины всё же реформируется — хотя бы и в сторону упрощения. И не исключено, что именно кредитование МВФ является косвенной причиной всё большей деиндустриализации Украины.

Экономический журналист Андрей Блинов считает, что переговоры Украины с МВФ теперь получили новый позитивный толчок. По его мнению, нынешняя финансовая нестабильность сыграет Киеву на руку:

«МВФ наверняка подстегнет ситуация с рекордным обвалом турецкой лиры, тем более, что Турция многие годы была участником кредитной программы Фонда. Плюс — сейчас штормит национальную валюту Аргентины. МВФ крайне невыгодно, чтобы список проблемных пополнила еще и Украина. Ведь обвал сырьевых экономик приближает мировой экономический кризис. Так что, скорее всего, в этот раз Фонд будет к нам более лояльным, чем обычно», — рассказал он корреспонденту «Страна.ua».

Правда, даже Блинов в своём оптимизме осторожен и рассчитывает на позитивное решение Фонда в лучшем случае только в ноябре-декабре.

А вот вышеупомянутый Олег Чурий более оптимистичен и ждёт позитивного решения осенью.

Между тем очередной визит миссии МВФ в Киев назначен на 16−19 сентября, аккурат на следующий день после того, как правительство внесёт проект госбюджета-2019 в парламент. И эксперт Виктор Скаршевский уже ждёт, что правительство пустит «под нож» расходы на образование и медицину, чтобы дефицит бюджета не превысил 2−2,5% и МВФ его одобрил.

«За последние 2,5 года Украина вернула МВФ на 1 млрд долл. больше, чем получила: вернула 3 млрд долл., а получила 2 млрд долл. (двумя траншами по 1 млрд долл. в 2016 и 2017 гг.). До конца 2018 года Украина должна вернуть МВФ ещё около 800 млн долл. Поэтому, если МВФ выделит Украине, точнее Нацбанку, очередной кредитный транш в сумме 1,9 млрд долл., то получим нулевой баланс сотрудничества: получили в 2016—2018 годах от МВФ $3,9 млрд, и вернули обратно — $3,8 млрд», — анализирует Скаршевский.

Журналистка Ксения Цивирко (112.ua), проанализировав меморандум МВФ, подписанный Украиной прошлой весной, напоминает о ещё одном забытом обязательстве Украины. До конца текущего года киевское правительство пообещало вновь легализовать азартные игры. Управляющий партнер юридической компании Worldwide LEX Сергей Сеник, которого она попросила проанализировать реальность выполнения этого обязательства, отметил:

«…без достаточной ревизии всей системы правоохранительных органов, пронизанной коррупционными связями, в том числе со стороны представителей игорного бизнеса, провести эту работу успешно вряд ли удастся в обещанные в меморандуме сроки. Скорее всего, будет принят пакет законов и проведены показательные мероприятия, достаточные для отчетности перед МВФ для получения кредитных средств».

Впрочем, основными для МВФ, разумеется, всё так же являются только два вопроса: тариф на газ для населения и теплокоммунэнерго, и бюджет-2019.

Топливо

По состоянию на 15 августа за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 29,4 грн. (+0,01 грн. с 9 августа, +0,99 грн. с начала года), за литр А-92 — 28,43 грн. (не изменилась с 9 августа, +0,76 грн. с начала года), за дизтопливо — 27,2 грн./л (не изменилась с 9 августа, +1,2 грн. с начала года).

Автогаз также подорожал всего на копейку, до 14,14 грн./л.

Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн в материале для издания «Зеркало недели» проанализировал топливный рынок Украины в I полугодии. По словам эксперта, Кременчугский НПЗ (Полтавская область) занимал 36% рынка бензина и 11,5% рынка дизтоплива, а Шебелинский ГПЗ (Харьковская область) — 6,4% рынка бензина и 1,5% рынка дизтоплива.

Эксперт указывает, что позиции Кременчугского НПЗ довольно уверенные, однако тут есть свои сложности. В частности, он напоминает, что с 2014 года завод не отчитывается перед государством и рынком об объёмах производства. Поэтому все расчёты базируются на отчётности по продажам. Кроме того, несмотря на рост производства в I половине года (338 тыс. тонн бензина, +1,85% к аппг), на заводе отказались от планов по увеличению производства. Эксперт подозревает, что у предприятия проблемы со сбытом уже готовой продукции.

Ну и, наконец, есть причина, по которой не стоит слишком обольщаться растущей долей отечественного бензина на рынке. Как мы помним, год от года потребление бензина на Украине падает: автовладельцы выбирают автогаз или дизтопливо. Между тем на производство последнего имеется технологическое ограничение: ещё со времён СССР завод был ориентирован в первую очередь на выпуск бензина. Чтобы изменить соотношение производства видов топлива, в процесс модернизации Кременчугского НПЗ придётся вложить более миллиарда долларов (на что его собственник — бизнесмен Игорь Коломойский, славящийся нелюбовью инвестировать в модернизацию активов, — разумеется, никогда не пойдёт).

Разное

Украина продолжает терять позиции как страна-экспортёр вооружений. В мировом рейтинге производителей вооружений Defense News госконцерн «Укроборонпром» по итогам 2017 года занял лишь 72-ю позицию с выручкой 873 млн долл. (-19% к 2016 году). Ещё год назад «Укроборонпром» занимал 62-е место.

Страдает не только экспорт вооружений, но и сахара: в июле украинские производители экспортировали 36,7 тыс. тонн сахара (-46% в сравнении с июнем).

Отдельный вопрос — санкции Украины против России. Reuters со ссылкой на свои источники утверждает, что ряд российских судовладельцев отказывается от фрахта судов в украинские порты из-за боязни ареста судна и потери груза. Причиной этого стал арест судна «Механик Погодин» в порту Херсона. Опасения судовладельцев могут обернуться для Украины проблемами с морским импортом нефтепродуктов, а также с экспортом подсолнечного масла — второй (после зерновых) статьи аграрного экспорта Украины. На Украине оправдывают свои действия тем, что «Механик Погодин» принадлежит «ВЭБ-Лизингу» (группа «Внешэкономбанка» находится под санкциями»), однако судовладельцам недосуг разбираться в таких тонкостях. Так что можно поздравить Украину с очередным блистательным выстрелом себе в ногу.

The Economist опубликовал рейтинг самых комфортных для проживания городов мира (Global Liveability Index 2018). Достижение — Киев уже не на 131-м месте, в десятке худших столиц мира, — как в прошлом году. В этот раз у него 118-е место. Однако The Economist отдельно отмечает, что по итогам 5-летней динамики Киев показывает самый худший результат в мире.

К этому в пару можно добавить рейтинг «Лучшие европейские страны для бизнеса», составленный Ассоциацией европейских торгово-промышленных палат. Украина ожидаемо занимает в нём 46-е (последнее) место. К слову, соседняя Белоруссия в этом рейтинге занимает 31-ю строчку, обогнав Венгрию.

Госстат подсчитал сальдо внешней торговли Украины (товары+услуги) за I полугодие. Торговля услугами вытягивает торговлю из «ямы», однако сальдо всё равно остаётся отрицательным — минус 653 млн долл. (минус 49 млн долл. в I полугодии 2017 года).

Впрочем, ВВП в январе-июне, согласно официальным данным, вырос на 3,6%.

Инфляция также замедлилась: после нулевого прироста потребительских цен в мае-июне, в июле было зафиксировано даже снижение цен на 0,7%. Из-за этого в годовом выражении инфляция замедлилась с 4,3% до 3,6%.

«Такую статистику, такие спады мы наблюдаем каждый год… Лето — всегда благоприятный период для рынка. Увеличиваются надои молока, поголовье скота, зреет урожай. Поэтому удивляться динамике не стоит. Другое дело, что мы будем иметь осенью. Ведь возрастут цены на коммунальные услуги», — напоминает директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Читайте ранее в этом сюжете: «Денег не просто мало — их нет, и уже давно»: обзор экономики Украины