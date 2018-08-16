Чечня будет поставлять сельхозпродукцию в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Грозный, , 15:21 — REGNUM Власти Чечни планируют наладить экспорт сельскохозяйственной продукции за рубеж. Есть намерения поставлять зерно, фрукты, мясо и мед в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и ряд других стран. Об этом заявил 15 августа в ходе совещания в правительстве республики по вопросам развития сельского хозяйства глава региона Рамзан Кадыров.

По его словам, за последние годы обеспечено устойчивое развитие агропромышленного комплекса Чечни. Объемы произведенной продукции за пять лет, начиная с 2013 года, возросли почти вдвое, достигнув 24,9 млрд рублей. При этом преобладающую долю в них составляет продукция животноводства.

Задача правительства, как отметил Кадыров, наладить поставки произведенной продукции в регионы России и за рубеж. Спрос на экологические продукт есть во всем мире, а определенные договоренности с ОАЭ и Саудовской Аравией уже имеются, подчеркнул Кадыров.

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