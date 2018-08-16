Пассажиры ростовского аэропорта «Платов» предпочитают прямые рейсы

Ростов-на-Дону, , 15:11 — REGNUM Количество регулярных пассажирских направлений выросло с 29 до 40 маршрутов. Итоги за семь месяцев 2018 года подвели в международном аэропорту Ростова-на-Дону «Платов», сообщает ИА REGNUM 16 августа.

По информации пресс-службы воздушной гавани, пассажиры всё чаще выбирают прямые рейсы в другие города без стыковки в московских аэропортах, как на внутрироссийских направлениях, так и на зарубежных.

Отмечается, что выросло не только количество маршрутов, но и пассажиропоток. На внутрироссийских направлениях доступен 21 рейс, на международных направлениях — 19 прямых регулярных рейсов.

«Полеты из аэропорта «Платов» на регулярной основе выполняют 26 авиакомпаний, в том числе 16 российских авиаперевозчиков», — говорится в сообщении.

В аэропорту добавили, что наиболее популярны рейсы в Екатеринбург, Сочи и Самару, а также в Анталью, Дубай и Тбилиси.