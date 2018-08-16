«Сибкабель» разработал сверхзащищенные кабели для нефтяных насосов

Томск, , 15:03 — REGNUM Специалисты томского завода «Сибкабель» разработали новую конструкцию кабеля для насосного оборудования, применяемого в нефтедобыче, сообщает 16 августа пресс-служба предприятия.

Конструкция включает изоляцию из термостойкого блоксополимера и оболочку из фторопласта по каждой токопроводящей жиле, что обеспечивает защищенность кабеля при использовании при высоких температурах и в агрессивных средах.

«Эксплуатация кабеля для добычи нефти происходит в чрезвычайно суровых условиях: высокие температуры, воздействие высокого гидростатического давления, резкие перепады температуры и давления, попадание продуктов нефти, растягивающие нагрузки, — объяснил ведущий инженер-технолог «Сибкабеля» Петр Соломенников. — Поэтому при разработке новой конструкции мы ориентировались на эти факторы и требования заказчиков».

В настоящее время опытные образцы кабеля прошли необходимые лабораторные испытания. Их подвергали воздействию электротока с напряжением 18 кВ, сорокаградусному морозу и 130-градусной жары. Также кабель проверили на изгиб и помещали под пресс весом порядка 16 тонн.

Опытная партия изделий будет передана для испытаний одной из нефтяных компаний-партнеров «Сибкабеля».

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