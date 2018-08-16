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Власти Восточно-Казахстанской области отрицают высокие цены на уголь

Экономика

В нескольких регионах Казахстана ценами на уголь займется генеральная прокуратура

Астана, 16 августа 2018, 15:04 — REGNUM  Информация о высокой цене на уголь в Восточно-Казахстанской области не соответствует действительности, заявил заместитель председателя комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию Казахстана Канат Баитов. Об этом 16 августа сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, акимат (администрация) Восточно-Казахстанской области не подтверждает факт завышенной цены на уголь. Баитов добавил, что в нескольких регионах Казахстана ценами на уголь займется генеральная прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа заместитель министра энергетики Казахстана Роман Скляр заявил, что акимат Восточно-Казахстанской области имеет все механизмы, чтобы самостоятельно справиться с ценами на уголь.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Восточно-Казахстанской области обеспечат снижение цен на уголь

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