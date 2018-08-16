ЕС поддержал Италию: за безопасность моста в Генуе отвечал концессионер

Генуя, Италия, , 14:56 — REGNUM Еврокомиссия приняла сторону итальянского правительства в его споре с компанией Autostrade, концессионером итальянских дорог, которая управляла в том числе и обрушившимся генуэзским мостом Моранди, сообщает информагентство Ansa в четверг, 16 августа.

В пресс-службе Еврокомиссии заявили, что по правилам ЕС за безопасность объекта и его техническое обслуживание ответственность несет именно концессионер.

Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 39 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. Девять человек находятся в больнице в тяжелом состоянии. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

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В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. В правительстве возлагают вину на компанию Autostrade, которая управляла этим объектам — министры заявили, что обслуживание объекта проводилось не на должном уровне.

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Итальянские власти начнут процедуру расторжения концессионного контракта, не дожидаясь завершения расследования уголовного дела, заявил премьер-министр Джузеппе Конте. Кроме того, власти намерены оштрафовать Autostrade, «дочку» группы Benetton, на крупную сумму до 150 млн евро, сообщил вице-премьер Луиджи Ди Майо.

На фоне таких новостей утром в четверг биржевые котировки компании упали сразу на 50%. В Benetton выразили готовность к переговорам о компенсации за расторжение концессионного соглашения. Правительство ответило устами вице-премьера Маттео Сальвини, который сказал, что у группы Benetton «полные кошельки и пустые сердца».