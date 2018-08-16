Почта России увеличила продажи прессы на 14% в первом полугодии 2018 года

Москва, , 14:48 — REGNUM В первом полугодии 2018 года объем розничных продаж газет и журналов в отделениях Почты России вырос на 14% по сравнению с первым полугодием 2017 года и составил 2,6 млрд рублей. Об этом 16 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

В частности, объем продаж изданий ИД «Аргументы и Факты» увеличился на 6%, ИД «Российская газета» на 11%, ИД «Комсомольская правда» на 1% к уровню первого полугодия 2017 года. По её словам, Почта России наращивает свои продажи, частично возмещая потери от закрытия газетных киосков и занимая их традиционные ниши, предлагая прессу по доступным ценам в шаговой доступности.

«42 000 почтовых отделений находятся в шаговой доступности для 95% россиян. Наиболее актуальная продажа газет и журналов на почте в небольших населенных пунктах, где у жителей есть только одна альтернатива: оформление подписки или приобретение периодики в почтовых отделениях. Мы тщательно следим за тем, чтобы был соблюден баланс между федеральной и региональной прессой, представленной в отделениях», — сказала Инесса Галактионова.

Для предсортировки изданий и контроля за выкладкой в отделениях почты привлекаются дистрибьютеры, регулярно проводятся встречи с издательским сообществом, по итогам которых утверждается детальный план работы.

«Распространение периодической прессы является опорной точкой для успешного развития отрасли. С 2012 года количество киосков «Пресса» сократилось почти в 2 раза. Продажа прессы в отделениях почтовой связи — это значительная помощь издателям в условиях сокращения киосков и вывода периодики из розничных сетей», — считает президент Союза предприятий печатной индустрии ГИПП Сергей Моисеев.

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