Турция существенно снизила вложения в госдолг США

Анкара, , 14:41 — REGNUM В июне Турция заметно сократила вложения в государственный долг США, покинув список крупнейших его держателей. Объем вложений сократился до $28,8 млрд, следует из данных американского минфина.

В мае вложения Турции в госдолг США составляли $32,6 млрд. За первые шесть месяцев года сумма сократилась на 42%, уточняет Bloomberg.

Крупнейшим держателем американского госдолга остается Китай — $1,179 трлн. На втором месте — Япония с показателем $1,003 трлн, на третьем — Бразилия ($300 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, Россия вышла из числа крупнейших держателей госдолга США в мае 2018 года. Вложения РФ сократились до $14,6 млрд.

Читайте также: РФ прекратила снижать свою долю в госдолге США