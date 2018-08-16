«Металлоразверстка»: изъятие сверхприбылей принесет вред экономике

Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM Решение об «изъятии сверхприбылей» металлургических и химических компаний наверняка будет принято, целью государства является пополнение бюджета любыми средствами, но это решение навредит инвестиционному климату и как следствие — экономике, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 16 августа, глава консалтинговой компании «Решение» Александр Батушанский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение об изъятии 500 млрд рублей сверхприбылей металлургических и химических компаний не является завуалированным введением дополнительного налога на эти отрасли. Песков также подтвердил, что предложенная помощником президента Андреем Белоусовым идея об изъятии сверхприбылей продолжает обсуждаться.

Это предложение действительно можно не называть новым налогом. Лучшую дефиницию дал сам автор идеи, который произнес слово «изъятие». Когда-то то, что кому-то казалось излишками, изымали у крестьян, теперь изымают у металлургов. Видимо, это называется «металлоразверсткой».

Я почти не сомневаюсь, что решение будет принято. Государство ищет все новые средства для пополнения бюджета: рост НДС, увеличение пенсионного возраста и так далее. Все ради пополнения бюджета, который тратится не на развитие, а на потребление и которому все время нужно еще больше денег.

«Изъятие» будет крайне негативным сигналом для бизнеса. Мол, не расслабляйтесь, ребята, мы будем брать еще больше. Конечно, это не способствует желанию инвестировать. Все это происходит на фоне вероятных санкций и падения курса рубля. В таких условиях принято поддерживать свой бизнес, чтобы поддержать экономику, но у нас решают другие задачи.