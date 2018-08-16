«Пенсионную реформу стоит скорректировать в сторону смягчения»

Челябинск, , 14:35 — REGNUM По большей части я не одобряю повышения пенсионного возраста, потому что люди возраста, подходящего к пенсионному, попадают в ситуацию, когда время выхода на пенсию откладывается на значительный срок, такое положение дел не может им нравиться, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник штаба Хуторского казачьего общества «Южный» (Челябинская область), заместитель атамана Оренбургского казачьего войска Василий Кошмар.

По его мнению, падает доверие граждан к первым лицам государства, которые в ходе предвыборной кампании заявляли о невозможности такой реформы в России. Поэтому будет правильно скорректировать законопроект о повышение пенсионного возраста в сторону смягчения.

«Реформа необходима по объективным показателям, но не так категорично. В частности, не на такой высокий срок поднимать пенсионный возраст, граждане неадекватно могут к этому отнестись. А может быть, вообще пересмотреть подход и найти другие экономические пути решения проблемы. Людям надо дать возможность получить пенсию в том возрасте, в котором они рассчитывали её получить», — высказал свою точку зрения Кошмар.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»