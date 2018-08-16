За семь месяцев фонд благосостояния Казахстана продал 18 госактивов

Астана, , 14:14 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2018 года фонд национального благосостояния Казахстана АО «Самрук-Казына» продал 18 активов на сумму 42 млрд тенге ($116,8 млн), заявил председатель фонда Ахметжан Есимов. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

16 августа президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заслушал отчет председателя фонда национального благосостояния. Есимов отметил, что до конца 2018 года планируется выставить на продажу акции «Казахтелеком», Air Astana и «Казатомпром».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля 2018 года в Казахстане продан 421 объект государственного имущества на сумму $618,5 млн. Госактивы в республике реализуются в рамках комплексного плана приватизации.

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