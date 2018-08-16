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Крым и Турция обсуждают запуск автопаромного сообщения

Экономика

На полуострове уже готовы порты и службы, согласованы грузы

Симферополь, 16 августа 2018, 14:08 — REGNUM  «Крымские морские порты» провели переговоры с судовладельцами и экспедиторами о запуске автопаромного сообщения между российским полуостровом и Турцией. Об этом 16 августа сообщил на своей странице в Facebook директор предприятия Алексей Волков.

«Предоставлены комфортные условия будущего сотрудничества. Уже определена и согласована номенклатура грузов, готовы порты и службы. Ждём решения партнёров и подписания договора», — написал директор компании.

По его словам, в морских гаванях полуострова меньше сложностей в оформлении и перемещении грузов, чем в новороссийских.

Напомним, ранее паромное сообщение работало между Севастополем и Зонгулдаком, однако в марте 2017 года по решению турецкой стороны оно было прервано.

Читайте ранее в этом сюжете: Прекращение паромного сообщения с Турцией связано с экономическим спором

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Морские и речные грузоперевозки
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