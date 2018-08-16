Чувашия активизирует борьбу с нелегальным оборотом древесины

Чебоксары, , 14:04 — REGNUM В Чувашии планируют принять порядок проведения контроля за целевым использованием древесины для собственных нужд граждан. По мнению властей, это позволит «оказать реальное противодействие нелегальным заготовкам древесины». Соответствующий проект документа, разработанный минприроды республики, вынесен на обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Уточняется, что проект «направлен на повышение эффективности контроля за оборотом древесины на территории Чувашской Республики и позволит оказать реальное и существенное противодействие нелегальным заготовкам древесины и её обороту».

"Граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд. Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений», — поясняют в минприроды Чувашии, напоминая, что данные полномочия регулируются региональным законом:

«При этом законодательством Российской Федерации не урегулирован вопрос контроля за целевым использованием древесины, заготовленной по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд».

В проекте документа говорится, что контроль за «целевым использованием гражданами древесины, заготовленной для собственных нужд», планируется возложить на казенное учреждение «Лесная охрана» (подведомственное минприроды Чувашии). Согласно проекту, данное учреждение будет проводить проверки на «местах возведения, ремонта индивидуального жилого дома или иных строений граждан». Проверки могут проводиться через 60 дней после окончания срока действия договора купли-продажи.

«Для фиксации информации, получаемой в ходе проведения проверки, могут осуществляться фото‑ и видеосъемка, о чем в акте проверки делается соответствующая запись. Материалы прикладываются к акту проверки в виде записи на электронном или ином носителе.

При выявлении факта отчуждения или передачи другому лицу иными способами древесины, заготовленной для собственных нужд, «Лесная охрана» производит начисление неустойки в размере, установленном в договоре купли-продажи», — отмечается в проекте решения.

Если гражданин не оплатит неустойку, то будет подано в суд исковое заявление о взыскании неустойки.