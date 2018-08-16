«Сначала надо поднять уровень жизни, а затем пенсионный возраст»

Челябинск, , 14:01 — REGNUM Уровень жизни в Челябинской области не такой высокий, чтобы выходить на пенсию в более позднем возрасте, поэтому к повышению пенсионного возраста как человек отношусь по большей части отрицательно, но как общественный деятель понимаю, что сделать этот шаг необходимо. Многие люди в регионе не доживают до пенсионного возраста, особенно мужчины. Женщины живут дольше, но повышать возраст на восемь лет — это очень много, заявила корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель председателя областного Совета челябинского областного общественного социально-правового движения «За возрождение Урала» Юлия Капкова.

Понятно, что сейчас экономические показатели в стране такие, что власти вынуждены повышать пенсионный возраст, но сначала надо поднять уровень жизни населения, чтобы реально было видно, что люди доживают до пенсионного возраста. То есть гражданам надо дать живой пример, что повышение пенсионного возраста для них —благо, а затем уже претворять в жизнь идею.

«Повышение пенсионного возраста — это не спонтанное решение властей, к нему пришли не быстро, к этому привели экономические показатели и демографическая яма. Но в массах сейчас наблюдается очень сильно социальное напряжение. Надо плавно подводить людей к этому шагу, увеличить информационный поток на эту тему, объяснять, чтобы граждане поверили, что эта мера необходима», — заявила Капкова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»