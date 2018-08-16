Деньги к деньгам: почему Москва «кормит» регионы

Барнаул, , 14:04 — REGNUM Заявление московского мэра Сергея Собянина о москвичах, которые своими перечислениями в Пенсионный фонд кормят каждого десятого гражданина России, основатель школы реальной политики Константин Емешин слышал еще конце 2017 года на Гражданском форуме, в ходе диалога главы российской столицы с главой Счётной палаты Алексеем Кудриным. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он пояснил, что в этих словах Собянина, как ни странно, есть логика.

«С одной стороны Россия реально является не Федерацией, а Унитарным государством, хотя по Конституции она — Федерация. А унитарное государство естественно может быть связано по вертикали, если все деньги в центре.

Вспоминаю как будучи депутатом Алтайского крайсовета мы переживали кризис 90-годов прошлого века: Москва и союзные власти, лишившись нефтяных денег, оказались банкротами и регионы стали думать о независимости. У нас в Барнауле даже депутаты Индустриального района декларировали своеобразную автономию.

Поэтому унитарная модель государства порождает сосредоточение денег в Москве. Второй аспект диктует рыночная экономика, для которой объективно — деньги идут туда, где больше прибыль. Или в народе есть поговорка есть — «Деньги идут к деньгам».

Поэтому гордое и отчасти логичное утверждение Собянина должно быть дополнено и рисками такой централизации. И мы уже пережили эти катаклизмы распада Советского Союза. Как впрочем до этого развалились британская, французская, португальская и прочие империи. Как бы такая сверх централизация финансовых ресурсов в Москве не породила риски развала России», — резюмировал эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, заявление о том, что москвичи, перечисляющие деньги в пенсионные фонды, обеспечивают выплату пенсий и бесплатное медицинское обслуживание каждому десятому гражданину России, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Говоря об этом, мэр российской столицы подчеркнул, что, по его мнению, «незаслуженных денег в Москве нет».

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