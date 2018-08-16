В Кремле прокомментировали предложение об изъятии сверхдоходов

Москва, , 13:58 — REGNUM Предложение помощника президента РФ Андрея Белоусова изъять более 500 млрд рублей из сверхдоходов у производителей ряда отраслей находится на рассмотрении в правительстве, окончательного решения по нему пока нет, заявил 16 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент согласился, что эта точка зрения может и должна быть проработана в правительстве, в том числе с участниками рынка», — заявил Песков.

Представитель Кремля опроверг слухи о том, что идея Белоусова является завуалированной инициативой по введению прогрессивного налогооблажения.

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По его словам, глава государства аккуратно относится к подобным вопросам и выступает за проработку всех возможных последствий и эффектов для рынка перед тем, как принимать решения.

Напомним, ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил изъять у металлургических и химических компаний 513,7 млрд рублей дополнительных доходов и направить их на выполнение майских указов главы государства.

Ранее Песков заявлял, что говорить о наличии какой-то определённой позиции по предложению об изъятии сверхдоходов у правительства РФ пока рано, она еще не сформирована.

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