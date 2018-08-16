Четверг, 16 Августа 2018 года
15:32:30 МСК

«Туполев» просит у правительства ещё 19 млн рублей на модернизацию

Экономика

Заявка обсуждается в рабочих группах

Казань, 16 августа 2018, 13:56 — REGNUM  Для проведения модернизации производства компании «Туполев» требуются дополнительные средства. За финансовой помощью компания обратилась в правительство РФ.

Читайте также: Модернизированные ракетоносцы Ту-22М3М «пойдут в войска» в 2021 году

В настоящее время в Минпромторг направлена заявка ещё на 19 млрд рублей, плюсом к тем деньгам, которые у предприятия уже имеются. Как уточнил заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров, эта заявка сейчас обсуждается в специальных рабочих группах, и Минпромторг защищает эту позицию перед правительством России.

Процедура утверждения продолжится в Госдуме, и только после принятия закона бюджетные средства потупят в головную организацию, добавил Бочаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне компания «Туполев» передала в эксплуатацию второй Ту-214 в специальной модификации. Ту-214 ПУ-СБУС был выпущен в рамках контракта с Министерством обороны РФ казанским филиалом ПАО «Туполев». Сегодня, 16 августа, в Казани прошла церемония выкатки первого модернизированного Ту-22М3М.

Ранее в июне 2018 года Министерство обороны РФ подписало с компанией «Туполев» контракт на выполнение глубокой модернизации стратегического ракетоносца Ту-95. Исполнителем работ будет Таганрогский авиационный завод. Первый полёт модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ должен состояться в конце 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Ракетоносец Ту-95МС получит «вторую» жизнь

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиастроение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить