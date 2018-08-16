«Туполев» просит у правительства ещё 19 млн рублей на модернизацию

Казань, , 13:56 — REGNUM Для проведения модернизации производства компании «Туполев» требуются дополнительные средства. За финансовой помощью компания обратилась в правительство РФ.

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В настоящее время в Минпромторг направлена заявка ещё на 19 млрд рублей, плюсом к тем деньгам, которые у предприятия уже имеются. Как уточнил заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров, эта заявка сейчас обсуждается в специальных рабочих группах, и Минпромторг защищает эту позицию перед правительством России.

Процедура утверждения продолжится в Госдуме, и только после принятия закона бюджетные средства потупят в головную организацию, добавил Бочаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне компания «Туполев» передала в эксплуатацию второй Ту-214 в специальной модификации. Ту-214 ПУ-СБУС был выпущен в рамках контракта с Министерством обороны РФ казанским филиалом ПАО «Туполев». Сегодня, 16 августа, в Казани прошла церемония выкатки первого модернизированного Ту-22М3М.

Ранее в июне 2018 года Министерство обороны РФ подписало с компанией «Туполев» контракт на выполнение глубокой модернизации стратегического ракетоносца Ту-95. Исполнителем работ будет Таганрогский авиационный завод. Первый полёт модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ должен состояться в конце 2019 года.

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