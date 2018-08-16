За полгода товарооборот между США и Узбекистаном превысил $250 млн

Ташкент, , 13:48 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2018 года товарооборот между США и Узбекистаном составил $256,8 млн, сообщает 16 августа издание «Народное слово».

Развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества обсуждалось на встрече депутатов Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана с представителями торгового представительства США. В ходе переговоров американская сторона подтвердила готовность поддерживать Узбекистан при вступлении во Всемирную торговую организацию.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам семи месяцев 2018 года внешний товарооборот Узбекистана увеличился на 24,2%, до $17,8 млрд. Объем экспорта составил $7,6 млрд, импорта — $10,2 млрд.

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