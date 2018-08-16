Италия предложит вывести траты на безопасность из-под бюджетных ограничений

Рим, , 13:28 — REGNUM Вице-премьер Италии Маттео Сальвини предложит премьер-министру Джузеппе Конте провести консультации с властями ЕС о выведении расходов на безопасность из-под бюджетных ограничений, сообщает Agenzia Italia в четверг, 16 августа.

Речь идет о расходах на безопасность дорожного движения, о безопасности на рабочих местах и в школах, а также на объектах транспортной инфраструктуры, включая мосты и железные дороги.

В настоящее время власти ЕС ограничивают бюджетные расходы Италии, как и ряда других стран, чтобы не допустить наращивания госдолга и дефицита. Но «инвестиции, которые спасают жизнь и здоровье, не должны высчитываться по жестким и ледяным бюджетным правилам Европы», считает Сальвини.

Ранее министр экономики Италии Джованни Триа заявил, что правительство в ближайшие 15 лет потратит 150 млрд евро на развитие инфраструктуры, в числе этих средств — 118 млрд евро, решение о выделении которых может быть принято «немедленно».

После трагедии в Генуе министр подтвердил, что «необходим масштабный план государственных вложений в инфраструктуру» и что «инфраструктура — приоритет правительства, для которого не будет никаких бюджетных ограничений».

По данным экспертов, в Италии — десятки тысяч объектов инфраструктуры, нуждающихся в реконструкции, а общий объем необходимых затрат оценивается в десятки миллиардов евро.

Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году генуэзского моста Моранди погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 39 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. Девять человек находятся в больнице в тяжелом состоянии. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. В правительстве возлагают вину на компанию Autostrade, которая управляла этим объектам — министры заявили, что обслуживании объекта проводилось не на должном уровне.