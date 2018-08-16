Моряки из Ростовской области надеются на помощь консульства РФ

Ростов-на-Дону, , 13:19 — REGNUM Генеральное консульство РФ в Стамбуле подключилось к решению проблемы брошенных судовладельцем моряков судна «Streamline», шедшего под флагом Коморских островов. Как проинформировали ИА REGNUM в Российском профсоюзе моряков, ситуация находится на контроле.

Обратиться к консулам решили представители Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков, которые надеются, что это поможет обеспечить выплату долга по заработной плате и репатриацию.

«Теперь вариантов развития «сюжета» получается несколько: либо моряки получают долги и репатриируются с помощью страховых свидетельств, которые, к слову, на судне есть, либо судовладелец выходит на связь и самостоятельно решает проблемы экипажа, либо судно арестовывают и продают в счет погашения долгов», — отметил технический инспектор труда организации Александр Рубцов.

Судовладелец бросил экипаж теплохода на рейде в порту Стамбула и около двух недель не выходит на связь. На борту судна находятся 12 человек, большинство из них — уроженцы Ростовской области. Долг по зарплате превышает 36 тыс. долларов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее экипажи двух танкеров иностранной компании Palmali Gemicilik Ve Acentelik A.S., объявившие голодовку в портах Азова и Ростова-на-Дону, прекратили акцию протеста. После вмешательства Южной транспортной прокуратуры долги по зарплате перед моряками в объёме 6 млн рублей были погашены.

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