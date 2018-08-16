СМИ: У обвинения по делу ТОАЗа появляется все больше подтверждений

Тольятти, Самарская область, , 13:17 — REGNUM «Комсомольский районный суд Тольятти продолжает рассматривать громкое дело о хищении 86 млрд руб. с ПАО «Тольяттиазот», одного из крупнейших предприятий Самарской области. В рамках процесса, который начался в феврале текущего года, уже были оглашены материалы уголовного дела, а также допрошены миноритарные акционеры завода, признанные потерпевшими — представители компании «Уралхим» и Евгений Седыкин.

Напомним, что в конце 2012 года правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами — Сергеем и Владимиром Махлаями. Тот, в свою очередь, реализовывал ее по всему миру уже по рыночной цене. Эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и оседала в карманах Махлаев и их швейцарских партнеров — Андреаса Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера. Также руководство ТОАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из ПАО «Тольяттиазот» — в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей. Это делалось в ущерб интересам предприятия и втайне от остальных акционеров, но самое главное, что руководство продавало активы аффилированному лицу (ООО «Томет»), то есть, фактически, самим себе. Расследование дела находилось под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение было утверждено заместителем генерального прокурора.

В мае показания дал заместитель юридического директора «Уралхима» Андрей Ермизин. Он сообщил, что «Уралхим» провел собственное расследование махинаций на ТОАЗе, в ходе которого выяснилось, что продукция ТОАЗа идет на экспорт только через компанию Nitrochem Distribution AG, причем по заниженным ценам, а за продукцию в качестве оплаты поступала лишь «малая часть» действительной стоимости, необходимая для продолжения работы предприятия. Ермизин сообщил, что «Уралхимом» предъявлены гражданские иски на сумму 10 млрд руб. в качестве компенсации ущерба самой компании как акционера ТОАЗа и 78 млрд руб. в качестве компенсации ущерба «Тольяттиазоту». Также Ермизин представил суду иллюстрированные схемы аффилированности и контроля акций ТОАЗа через оффшорные компании. Факт аффилированности был установлен в ходе судебных разбирательств по налогам тольяттинского химкомбината за 2008−2011 гг., за которые ему было доначислено 1,6 млрд руб. недоплаченных налогов вместе со штрафами и пенями. Этот факт теперь считается преюдициальным для уголовного дела о хищении, то есть доказывать его больше не нужно.

Евгений Седыкин, знавший Владимира Махлая с 80-х годов (когда последний впервые появился в Тольятти), на допросе в июле рассказал, как завод постепенно и не вполне честными методами перешел под тотальный контроль Махлая. В этом ему помогли выходцы из Комитета по управлению имуществом Самарской области, долгое время заседавшие в совете директоров ТОАЗа, и среди которых был небезызвестный Евгений Королев, экс-гендиректор предприятия, также подсудимый по делу о хищении, скрывающийся от правоохранительных органов и суда в Лондоне.

Евгений Королев как гендиректор завода не только имел самое непосредственное отношение к продаже продукции по заниженным ценам и выводу наиболее ликвидных активов с ТОАЗа, но и долгое время в нарушение всех мыслимых норм корпоративного права вел реестр акционеров общества. Это не было случайностью: в период ведения реестра Королевым оттуда таинственным образом пропадали неугодные руководству акционеры, включая даже иностранных инвесторов. Проводились незаконные допэмиссии, в ходе которых размывалась доля миноритарных акционеров. В ходе четвертого выпуска акций, как рассказал Седыкин, выкупить допэмиссию должны были предложить действующим акционерам. Но вместо этого они (включая и самого Седыкина) до поры до времени о дополнительном выпуске ничего не знали, а все новые акции были выкуплены тремя швейцарскими офшорами (Nitrochem Distribution AG, Tech-Lord SA, PPFM Project Planning &Finance Management SA), непонятно откуда взявшимися и никакими акциями до этого не владевшими. Мало того, выкуп эмиссии был произведен по 1 руб. за акцию при рыночной цене на тот момент в 52 руб. «Так контрольный пакет акций ТОАЗа перешел под управление преступной группы», — заявил Седыкин.

В рамках процесса Седыкин, которому принадлежит 0,00019%акций ТОАЗа, заявил гражданский иск о компенсации ущерба, нанесенного незаконными действиями руководства завода, на сумму 2,78 млрд руб. Эксперты полагают, что в показаниях Седыкина содержатся основания для возбуждения нескольких новых уголовных дел против участников группы Махлая — Циви.

Хотя подсудимые и наняли десяток высокооплачиваемых юристов для своей защиты, возразить по существу им пока было нечего. Их клиенты скрываются за границей, надо думать, не просто так — слишком уж тщательно расследованы и задокументированы были обстоятельства совершения преступлений. В итоге вся эта шумная компания во время заседаний просто играет на публику — выкрикивает с места, перебивает потерпевших во время допроса, пытается сорвать оглашение материалов дела, заявляет нелепые ходатайства, например, об отводе прокурора по причине… совпадения его позиции с потерпевшими. Подобное поведение надоело даже судье — в ходе процесса ему не раз приходилось призывать защитников к порядку и даже предупреждать о возможности лишения их права вести допрос.

Таким образом, несмотря на все адвокатские уловки, дело ТОАЗа уверенно продвигается, а предъявленные обвинения находят все больше подтверждений, в то время как адвокаты подсудимых оказались совершенно не в силах опровергнуть их по существу. Этот процесс может ознаменовать закат криминально-офшорной эпохи в истории одного из крупнейших в мире химических предприятий, и заставить его, наконец, работать на благо всего региона».