За полгода Узбекистан в шесть раз увеличил импорт цемента

Цитата из х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР

Ташкент, , 13:15 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2018 года Узбекистан импортировал цемент на сумму $79,8 млн, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 16 августа издание «Новости Узбекистана».

Согласно действующему законодательству, при импорте цемента, строительного стекла и черного металлопроката предоставляется льгота на таможенные платежи, за исключением сборов за таможенное оформление.

За отчетный период производство цемента в Узбекистане сократилось на 8,1%, до 3953,8 тыс. тонн. Специалисты связывают сокращение производства с ростом цен на природный газ и электроэнергию.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2018 года внешний товарооборот Узбекистана составил $17,8 млрд, что на 24,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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