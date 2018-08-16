После трагедии в Генуе Италия вложит в инфраструктуру 150 млрд евро

Рим, , 12:56 — REGNUM Правительство Италии в ближайшие 15 лет потратит 150 млрд евро на развитие инфраструктуры, заявил в четверг, 16 августа, министр экономики Джованни Триа, передает информагентство Ansa.

В числе этих средств — 118 млрд евро, решение о выделении которых можно принять «немедленно», добавил министр.

Эти средства уже были в бюджете, но были «заблокированы», чтобы в соответствии с рекомендациями ЕС не допустить роста дефицита. Однако Триа уверен, что дефицита удастся избежать.

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После трагедии в Генуе министр подтвердил, что «необходим масштабный план государственных вложений в инфраструктуру» и что «инфраструктура — приоритет правительства, для которого не будет никаких бюджетных ограничений».

По данным экспертов, в Италии — десятки тысяч объектов инфраструктуры, нуждающихся в реконструкции, а общий объем необходимых затрат оценивается в десятки миллиардов евро.

Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди в Генуе погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 39 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. Девять человек находятся в больнице в тяжелом состоянии. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. В правительстве возлагают вину на компанию Autostrade, которая управляла этим объектом — министры заявили, что обслуживании объекта проводилось не на должном уровне.