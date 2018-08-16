«Люди работают, чтобы лучше жить после выхода на пенсию»

Челябинск, , 12:51 — REGNUM К повышению пенсионного возраста отношусь отрицательно, потому что тех, кому в ближайшие годы надо было уходить на пенсию, лишают этой возможности. Люди предпенсионного возраста очень надеялись на прибавку к зарплате, а выясняется, что прибавки никакой не будет, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель молодежного отделения Челябинского областного общественного социально-правового движения «За возрождение Урала» в г. Снежинске (Челябинская область) Татьяна Воротынцева.

Многие пенсионеры, конечно, не собираются выходить на пенсию после достижения пенсионного возраста, но для них дополнительные деньги в виде пенсии являются большим подспорьем, ведь в Челябинской области очень маленькие зарплаты. Люди работают, чтобы чуть лучше жить после выхода на пенсию, помогать детям и внукам.

«Законопроект пока не принят, идет обсуждение, но население не знает всех предложений правительства РФ, внесенных в Государственную думу РФ, нет открытой информации, людям ничего не объясняют, поэтому они негативно относятся к повышению пенсионного возраста. Мне кажется, нужно более широко осуждать этот законопроект с гражданами, разъясняя необходимость этого шага, чтобы переходный период прошел для людей спокойно и без массовых волнений», — высказала свое мнение Воротынцева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»