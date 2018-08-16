В Ростуризме поддержали идею о создании Ассоциации древних городов

Рязань, , 12:47 — REGNUM Инициатива о создании Ассоциации древних городов является важной. Ростуризм поддерживает такое предложение, заявил 16 августа на площадке I Международного форума древних городов в Рязани глава ведомства Олег Сафонов.

Создание ассоциации позволит всем заинтересованным представителям древних городов организовать эффективную работу, обмениваться опытом и обсуждать возможности развития туризма, отметил он.

О возможном создании ассоциации ранее заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Такое объединение будет способствовать решению общих проблем, таких как сохранение архитектурного наследия, а также развивать туризм и привлекать инвестиции, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, первый Международный форум древних городов открылся в Рязани 13 августа. Его участники прибыли из 40 городов мира, основанных более пяти веков назад.

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