В Московской области установили нулевую ставку ЕСНХ

Красногорск, , 12:33 — REGNUM В Московской области установили нулевую ставку Единого сельскохозяйственного налога (ЕСНХ) для всех категорий налогоплательщиков, указанных в статье 346.2 Налогового кодекса РФ. Соответствующий закон был принят на заседании в Московской областной думе 16 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Представленный проект закона разработан с целью повышения рентабельности степени платежеспособности сельхозтоваропроизводителей Московской области и устанавливает ставку ЕСНХ на территории Московской области в размере 0% для всех категорий сельхозпроизводителей в соответствии с налоговым кодексом РФ. Закон вступает в силу с начала следующего налогового периода, а именно с 1 января 2019 года и действует в течение трёх налоговых периодов до 31 декабря 2021 года», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Согласно пояснительной записке, принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области, но повлечет выпадающие доходы консолидированного бюджета Московской области в 2019 году — 50,1 млн. рублей, 2020 году — 114,4 млн. рублей.

Напомним, с 1 января 2019 года субъекты РФ наделяются правом устанавливать дифференцированные налоговые ставки по единому сельскохозяйственному налогу в пределах от 0 до 6 процентов в зависимости от категории налогоплательщика, вида производимой сельскохозяйственной продукции, объема доходов, места ведения предпринимательской деятельности и численности работников.