Эксперты прогнозируют рост экономики Украины и курс 29,5 грн за доллар

Киев, , 12:20 — REGNUM Экономика Украины вышла на показатели стабильного роста — растет реальный внутренний валовой продукт (ВВП) и уровень доходов граждан. Об этом 16 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

«Если мы говорим о стабилизации, то на самом деле уже 10 кварталов украинская экономика растет… Украинская экономика растет, растут реальные доходы населения и ВВП. Мы можем говорить, сколько лет нам нужно, чтобы стать Польшей или выйти на определенные показатели прошлых лет, но в настоящее время украинская экономика стабильно растет», — сказал Фурса.

Он допускает, что к концу 2018 года на Украине средняя зарплата вырастет до 10 тыс грн (364 долл).

«Динамика позволяет ожидать, что это вполне реально. Это позитивно отразится, поскольку увеличится покупательская способность граждан. Хотя, конечно, это будет способствовать инфляции», — добавил Фурса.

Брокер прогнозирует, что к концу года гривна подешевеет до уровня 29,5 грн за доллар.

«Гривна — это сезонная валюта. Это значит, что весной она сильна, усиливается, а осенью она падает. Сейчас мы входим в сезонность, когда гривна слабеет. На конец года наши ожидания — 29,5 грн за доллар. Если учесть, что в январе этого года курс был 28,8 грн за доллар, то фактически курс гривны остается неизменным», — пояснил Фурса.

По его словам, ежегодные перечисления украинских рабочих 10 млрд долл из-за рубежа несут положительный экономический эффект.

«В краткосрочной перспективе эти около 10 млрд долл ежегодно, являются поддерживающим фактором украинской экономики и национальной валюты… Если у нас будут удачные экономические реформы, то мы увидим трудовых мигрантов на наших фабриках и заводах», — подытожил Фурса.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что экономика страны растет десятый квартал подряд.

«Мы уже превышаем прогнозные показатели. Еще раз подчеркиваю: можем расти быстрее и наше правительство делает все для этого. Рост ВВП во II квартале 2018 + 3,6% (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года)», — отметил Гройсман.

Напомним, государственная служба статистики Украины сообщила, что в январе-марте 2018 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины составил 3,1% к аналогичному периоду 2017 года. При этом НБУ прогнозирует ускорение роста ВВП в 2018 году до 3,4% с 2,5% в 2017 году, замедление в 2019—2020 гг. до 2,9%.

Ранее Всемирный банк (ВБ) оставил без изменения прогноз роста экономики Украины в 2018—2019 гг. на уровне 3,5% и 4% соответственно. В то же время ВБ предупредил, что прогноз на 2018 год предусматривает реализацию Украиной отложенных реформ. Если они не будут имплементированы, экономический рост может замедлиться почти до 2%.

МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%, в то же время ухудшил прогноз на 2019 год до 3,3% с 4%. Европейский банк реконструкции и развития оставил неизменным прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3% и ожидает сохранения соответствующего темпа роста в 2019 году.