«Курганмашзавод» выиграл иск на 15,3 млн у другой компании КТЗ

Чебоксары, , 12:17 — REGNUM Пока федеральные структуры решают судьбу концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) и продолжаются судебные разбирательства по искам о банкротстве, предприятия КТЗ выясняют финансовые отношения между собой. «Курганмашзавод» выиграл иск о взыскании более 15 млн у компании «Четра — промышленные машины». Соответствующее решение вынес в августе арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно судебному решению, ОАО «Курганский машиностроительный завод» вышел в суд с иском в отношении АО «Четра — промышленные машины» о взыскании 15 364 277,12 рублей, из них 13 403 885,38 рублей долга и 2 903 262,4 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 18 ноября 2015 года по 14 мая 2018 года.

«Требования мотивированы неисполнением ответчиком обязательств по оплате товара (научно-технической продукции)», — говорится в документе.

Иск удовлетворён.

На сайте предприятия отмечается, что в апреле 2005 года «Курганмашзавод» вошёл в машиностроительно-индустриальную группу концерна «Тракторные заводы», что «создало новые перспективы для развития предприятия». По данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности «Курганмашзавода» — производство оружия и боеприпасов, «Четры — промышленные машины» — оптовая торговля прочими машинами и оборудованием.

Напомним, что ранее на собрание кредиторов другого предприятия КТ — ООО «Четра — Дорожные машины», в повестку были внести вопросы по обжалованию ряда сделок. Был предложен вопрос об оспаривании сделки по договору уступки прав требования от 20 декабря 2016 года на 332 тыс. рублей, заключённого с ОАО «Агромашхолдинг», — кредиторы выступили против обращения в суд. Ещё одна сделка, которую предложили рассмотреть, касалась договора уступки прав требования от 23 декабря 2016 года на сумму 13 314 010 рублей, заключённого с ОАО «Агромашхолдинг» — кредиторы выступили против.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе особое внимание было приковано к судьбе тракторного концерна, четыре промышленных предприятия гражданского сектора которых расположены в Чувашии. Глава Ростеха Сергей Чемезов обратился к премьер-министру России и главе наблюдательного совета Внешэкономбанка Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить остановки производства концерна из-за переоценки его задолженности перед ВЭБ. Так как это «приведет к переходу предприятий в конкурсное производство», «полной остановке производства».

В письме указывается, что по оценке ВЭБ, стоимость уступаемых требований составила 5,4 млрд рублей. И решение о сделке было принято Внешэкономбанком ещё до назначения его руководителем бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова. Вслед за этим последовало заявление Шувалова. Он заверил, что долг предприятия и само КТЗ будут переданы Ростеху. А затем «Ростех определит частного инвестора для гражданского дивизиона КТЗ.

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