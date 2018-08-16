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На Украине банкам придется предоставлять планы реструктуризации

Экономика

Это коснется тех банков, которые не прошли стресс-тестирование

Киев, 16 августа 2018, 12:16 — REGNUM  Требования к банкам для обеспечения их устойчивости объявил Национальный банк Украины (НБУ), сообщает 16 августа «Укринформ».

Согласно сообщению, требования предъявляются к банкам, не прошедшим стресс-тестирование по базовому сценарию. Такие банки должны будут разработать программу докапитализации. В случае, если банк не пройдет стресс-тестирование по неблагоприятному макроэкономическому сценарию, то ему дополнительно придется предоставить еще и план реструктуризации.

Напомним, ранее пять украинских банков добровольно подали заявление на отзыв лицензии: «ДиВи Банк», «Финансовый партнер», «Апекс-Банк», «Промышленно-финансовый банк» и «Кредит Оптима Банк».

Отметим, что рейтинговое агентство Moody’s положительно оценило перспективы банковского сектора Украины и сменило прогноз его развития со «стабильного» на «позитивный».

Читайте ранее в этом сюжете: Пять банков на Украине добровольно отозвали лицензии

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Банковское дело
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