На Алтае сократилась доля «дикого туризма»

Горно-Алтайск, , 12:14 — REGNUM Власти Республики Алтай обнародовали некоторые данные, характеризующие развитие внутреннего туризма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным официального сайте региона, всего с начала 2018 года республику посетило 1029 тысяч туристов, что выше показателей 2017 года почти на 3%. О сокращении доли так называемого «дикого» туризма свидетельствует прирост в 10,1% количества туристов, выбирающих отдых на турбазах и в гостиницах. Так, максимальная гостиничная загрузка в 100% наблюдалась в Чемальском районе.

При этом количество туристов, выбравших отдых в сельских «зеленых» домах и в палатках выросло лишь на 1,7%.

«В 2018 году сохраняется тенденция переориентации туристов на путешествие в отдаленные районы республики», — отметили в Минэкономразвития и туризма региона.

Известно, что лидерами по темпу прироста турпотока стали Онгудайский район (прирост 55%) и Усть-Канский район (49%). Динамику прироста турпотока выше среднего показателя по региону сохраняется в Кош-Агачском районе (23%) и в Улаганском районе (18%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, за первые шесть месяцев 2017 года Республику Алтай посетило около 657 тыс. туристов. Отмечалось, что доля так называемого дикого туризма осталась на уровне прошлого года и составляет порядка 30%. А по итогам 2016 года Алтай посетили более 2 млн человек.

Власти республики неоднократно подчёркивали, что туризм в регионе является для них одним из приоритетных направлений развития: регионе ежегодно появляются новые направления и виды отдыха.

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