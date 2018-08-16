Почему классический протекционизм не обеспечит роста экономики РФ?

Москва, , 12:17 — REGNUM В РФ, в отличие от США, чистый классический буржуазный протекционизм не будет работать даже в рамках соответствующих правил, так как в России нет очень большого внутреннего рынка, уверен директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 16 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Методы президента США Дональда Трампа сработают в США, потому что Америка является крупнейшим из всех рынков мира, — сказал Кагарлицкий. — Да, Китай поднялся очень сильно, но его внутренний рынок не такой мощный, как в США. Тем более что США — это ещё и выход на рынки Мексики, Канады и так далее. США могут ограничиться протекционистскими мерами, которые вынудят компании переносить производство».

Для РФ, как считает Кагарлицкий, этого будет очевидно недостаточно, поскольку эти меры сами по себе достаточного рынка в стране не создадут.

«В России снова, как и в начале XX века, объективно встаёт вопрос о государстве развития, — сказал директор ИГСО. — То есть о государстве, которое должно быть локомотивом развития и спроса. Соответственно, оно должно одновременно стимулировать и спрос, и предложение. Например, можно было бы национализировать соответствующие отрасли и потом, рационально рассчитав имеющиеся доходы, комплексно перенаправить их в те сферы, которые обеспечат развитие страны».

Иными словами, речь идёт о необходимости манёвра ресурсами, причём, как подчеркнул Кагарлицкий, смысл национализации не в том, чтобы просто забрать доходы или собственность, а в том, чтобы изменить систему контроля и перераспределить приоритеты.

«И тогда, если вы создаёте комплексную структуру в государственном секторе, то даже если его прибыльность невелика, вы получаете огромную возможность манёвра ресурсами, — сказал директор ИГСО. — В результате — и в этом один из парадоксов — национализация позволит резко снизить налоги. Государство само зарабатывает, и нет необходимости увеличивать налоговую нагрузку».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, июльский рост промышленного производства в России в годовом выражении вырос на 3,9%. Таковы данные Росстата.

При этом в ведомстве уточняют, что за январь — июль 2018 г. рост составил 3,1%, если сравнивать с 2017 г. Индекс промпроизводства за этот период составил 103,1% в годовом выражении.

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