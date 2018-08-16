В Брянске могут построить завод по переработке картофеля

Брянск, , 12:03 — REGNUM Компания «Черкизово» может построить в Брянской области завод по переработке картофеля. Об этом 15 августа по итогам встречи представителей компании и губернатора Александра Богомаза сообщила пресс-служба правительства области. Компания планирует вложить в строительство 4−5 млрд рублей. Сейчас идет подбор площадки.

По данным пресс-службы, новое производство может дать региону от 200 до 300 новых рабочих мест. Планируется, что его мощность составит 15 тонн в час, а объем хранения — примерно 100 тыс. тонн. При этом предприятие может быть освобождено от уплаты в течение девяти лет налога на землю, имущество и прибыль.

«Область готова предоставить производственную площадку, обеспечить предприятие хорошей сырьевой базой, и руководство региона окажет полное содействие инвестору», — говорится в сообщении.

Отметим, что сейчас группа «Черкизово» в Брянской области владеет компанией «Куриное Царство — Брянск». На предприятиях группы работает примерно 1,7 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, что Брянская область — один из лидеров по производству картофеля в России. В 2018 году в области планируют собрать примерно 1,7 млн тонн картофеля. Таким образом, результат прошлого года, когда аграрии вырастили 1,5 млн тонн, хотят улучшить на 200 тонн.

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