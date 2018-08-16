«Тываэнерго» проведет масштабную модернизацию электросетей поселка Каа-Хем

Кызыл, , 12:01 — REGNUM Специалисты компании «Тываэнерго» проведут масштабную модернизацию электросетевого комплекса поселка городского типа Каа-Хем, соответствующая договоренность была достигнута между главой Тувы Шолбаном Кара-оолом и генеральным директором ПАО «Россети» Павлом Ливинским, сообщает 16 августа пресс-служба предприятия.

Объем финансирования энергопроекта составит 700 млн рублей. Эти средства будут направлены на строительство нескольких километров линий электропередач, подстанции 35/10 кВ с двумя трансформаторами и реконструкцию ЛЭП-35 кВ «Кызылская-Каа-Хем». В результате предполагается увеличить пропускную способности линии электропередачи и вынести прежние энергоучастки из зоны жилой застройки.

«В Туве это второй масштабный проект, реализованный с участием компаний Россети и МРСК Сибири, первым стала подстанция 110 кВ «Вавилинская», — пояснил управляющий директор «Тываэнерго» Карим Сагаан-оол.

Строительство новых объектов на участках начнется уже 20 августа. Энергетики предупредили, что во время работ электроснабжение поселка Каа-Хем будет прерываться.

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