Прикамье купит имущество РЖД на 800 млн рублей

Пермь, , 12:01 — REGNUM В Перми, сегодня, 16 августа. депутаты заксобрания одобрили покупку имущества РЖД за счёт краевой казны. За такое бюджетное приобретение проголосовало большинство депутатов — 47. Воздержался только один парламентарий, отмечает издание «Коммерсантъ».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе законодательного собрания, планируется купить за счёт бюджета в краевую собственность недвижимость по ул. Локомотивная, 18. Также в планах покупка объектов, расположенных в коридоре проектируемой дороги по ул. Строителей.

В течение двух лет (2018−2019гг) намерены выделить из бюджета региона по 400 млн и 400,2 млн рублей соответственно. Депутаты считают, что приобретение недвижимости имеет двухстороннюю выгоду. Покупка позволит построить в Перми улицу на участках, глее расположены выкупаемые объекты. В свою очередь, РЖД сможет построить на вырученные деньги новые автомобильный и железнодорожный вокзалы.