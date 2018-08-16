Падающие цены на нефть «цепляются за уровни»

Москва, , 11:53 — REGNUM Опубликованные 15 августа данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от министерства энергетики привели к снижению нефтяных цен. Еженедельный обзор указал на рост запасов сырой нефти на 6,805 млн баррелей. При том, что консенсус-прогноз напротив предполагал сокращение запасов на 2,500 млн баррелей. Североморская смесь Brent освежила минимумы, спикировав ниже $70,50 за баррель, Легкий американский сорт WTI опускался ниже $64 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade: Александр Егоров.

С технической точки зрения оба эталонных сорта находятся в нисходящих трендах и приближаются к важным уровням поддержки: $70,35 за баррель для Brent и $63.60 за баррель для WTI. Именно с этих позиций стартовал цикл укрепления нефти до годовых максимумов весной 2018 года.

«С одной стороны, падение нефти носит вроде бы затухающий характер, что говорит об слабеющем давлении продавцов, но очень многое будет зависеть от того, как будут отработаны указанные выше уровни в ближайшее время. Пробой вниз может привести к более активному закрытию длинных позиций, что сместит ценовые спектры в более низкий диапазон. Если же уровни устоят, то можно надеяться на стабилизацию в районе достигнутых значений», — пояснил Егоров.

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