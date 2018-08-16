В киевском метро установят датчики деформации стен

Киев, , 11:50 — REGNUM В столице Украины в метрополитене установят автоматические устройства обнаружения чрезвычайных ситуаций, заявил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе, сообщает 16 августа «112 Украина».

По его словам, устройства смогут обнаруживать изменения в форме стен и других конструкциях, что поможет вовремя предотвратить катастрофу. Также скоро вступят в силу новые государственные строительные нормы, которые расширят требования к системам пожарной сигнализации в метро, противодымной защиты и так далее.

Напомним, ранее Парцхаладзе заявил, что на Украине планируют создать транспортно-пересадочные узлы в крупных городах для быстрой пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой.