157 тыс бутылок с алкоголем утрачено при банкротстве Ярославского ЛВЗ

Ярославль, , 11:46 — REGNUM 157 014 бутылок с готовой алкогольной продукцией Ярославского ЛВЗ на общую сумму 16,6 млн рублей остались нереализованными при банкротстве предприятия. Продать их теперь невозможно из-за отзыва лицензии у завода. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Этот факт выяснился при разбирательстве в арбитражном суде. Один из банков-кредиторов предприятия-банкрота обратился в суд с требованием взыскать с конкурсного управляющего 80% утраченной продукции стоимостью 13,2 млн рублей.

Имущество завода находилось в залоге у банка. После отзыва лицензии 24 февраля 2016 года остатки продукции можно было реализовывать в течение 2 месяцев. Но этого сделано не было.

Как просчитал банк, это произошло по вине управляющего, который не принял должные меры к продаже произведенных алкогольных напитков. После остановки предприятия бутылки с водкой, настойками и бальзамами продолжали храниться в здании Ярославского ЛВЗ. Однако Росалкогольрегулирование провело проверку и установило факт незаконного оборота алкогольной продукции — без лицензии даже хранить у себя напитки предприятие-банкрот не имело права.

За это предприятие было оштрафовано, а все запасы — 157 тыс бутылок с алкоголем и 182 тыс литров спирта арестованы и переданы на ответственное хранение в ОАО «Росспиртпром» в Ивановскую и Липецкую области.

Арбитражный суд Ярославской области не удовлетворил иск о взыскании с конкурсного управляющего стоимости утраченной продукции. Как выяснилось, управляющий обращался в Росалкогольрегулирование с просьбой разъяснить порядок продажи остатков, то есть принимал меры к реализации остатков.

С закрытием Ярославского ЛВЗ бюджет региона потерял значительные доходы. Попытки реанимировать предприятие пока ни к чему не привели.

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