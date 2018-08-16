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Генштаб ВСУ: денег нет ни на поддержку боеспособности, ни на зарплаты

Экономика

Нужно больше денег

Генштаб ВСУ: денег нет ни на поддержку боеспособности, ни на зарплаты
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
ВСУ

Киев, 16 августа 2018, 11:39 — REGNUM  Финансирование ВСУ в 2019 году должно составить не менее 112 млрд гривен ($4,08 млрд), заявил начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко, сообщает 16 августа «112 Украина».

По его словам, указанная сумма — это минимальная сумма, необходимая для украинской армии. В 2018 году ВСУ получили 83 млрд гривен ($3,02 млрд), но этого недостаточно, считает Муженко. Он добавил, что финансирования не хватает ни на поддержку армии в боеспособном состоянии, ни на выплаты зарплаты военнослужащим.

Напомним, в 2018 году генштаб ВСУ просил 141,2 млрд гривен ($5,14 млрд), но получил гораздо меньше. Тем не менее в 2018 году ВСУ получили на 20,7% больше финансирования, чем в 2017 году.

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Вооруженные силы Украины
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