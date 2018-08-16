«Главная цель пенсионной реформы – не поднятие возраста, а рост пенсий»

Тюмень, , 11:37 — REGNUM Отношение к повышению пенсионного возраста очень положительное. В частности, женщины в сфере образования очень активны, они продолжают после выхода на пенсию работать довольно продолжительное время, поэтому надо предоставить им такую возможность, заявила корреспонденту ИА REGNUM ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования, доверенное лицо Владимира Путина в Тюменской области, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Ольга Ройблат.

Главная цель пенсионной реформы — это повышение размера пенсий и, стоит отметить, существенное повышение, это очень хорошо для пенсионеров. Если не повысить пенсионный возраст пенсии в стране останутся такими же позорными, как в настоящее время.

«Однозначно поддерживаю пенсионную реформу, несмотря на то, что это трудный, непростой для граждан переходный период. Но предполагается, что реформа будет проходить достаточно долго, поэтому, мне кажется, что это не будет так болезненно для людей», — высказала свое мнение Ройблат.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»