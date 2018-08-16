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На Украине вырос спрос на жилье

Экономика

Цены на квартиры стали расти соответственно

На Украине вырос спрос на жилье
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Украина

Киев, 16 августа 2018, 11:31 — REGNUM  В 2017 году количество покупок квартир в Киеве выросло в 1,3−1,5 раза, заявила директор киевской риелторской компании «Благовест» Елена Биберова, сообщает 16 августа УНИАН.

Согласно сообщению, цены на новые квартиры на Украине при этом в первом полугодии 2018 года увеличились на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а цены на вторичном рынке выросли на 3,5%. Сильнее всего подорожали однокомнатные квартиры в новостройках — цены выросли на 7%. Отмечается, что рост цен вызван ростом спроса на жилье.

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Напомним, ранее сотрудники «Киевэнерго» начали совершать рейды по квартирам должников, требуя с них оплаты долгов за коммунальные услуги.

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Рынок жилья
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