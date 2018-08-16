Сахалин не продал аварийный теплоход «Поларис»: аукцион не состоялся

Южно-Сахалинск, , 11:30 — REGNUM Сахалинская область не смогла продать старый, ржавый и аварийный теплоход «Поларис», приобретенный администрацией экс-губернатора Александра Хорошавина в 2013 году. Судно, непригодное для эксплуатации, было выставлено на аукцион за 120 млн рублей. Тот, кто позарился бы на такое «добро», должен был бы заплатить южно-корейскому порту Пусан за стоянку 43,8 тыс. долларов США. Но желающих купить рухлядь не нашлось, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ещё в 800 тыс. рублей оценено навигационное оборудование «Полариса».

Просто так отправить теплоход на металлолом нельзя — на нём имеется имущество, принадлежащее области, то же навигационное оборудование. Пользоваться «Поларисом» также нельзя — судно находится в немореходном состоянии. В этой связи вообще не очень понятно — кто его может купить?

Пока «Поларис» продолжает стоять в южно-корейском Пусане, «проедая» региональный бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, т/х «Поларис» 1968 года постройки был приобретен Сахалинской областью в 2013 году для перевозки пассажиров и грузов на линии Курилы — Сахалин у Морманского морского пароходства за немыслимую для такого утиля сумму в 140 млн рублей. На момент продажи судно не ходило в море, а стояло у пирса, на нём квартировал дайвер-клуб. Однако Облдума проголосовала за приобретение рухляди почти единогласно — против была только фракция КПРФ.

«Поларис» почти сразу сломался — вышел из строя главный двигатель. За 4 года, что судно стояло и ремонтировалось в порту Пусан, затраты регионального бюджета на его содержание составили порядка 400 млн рублей.

В настоящее время для Курил строятся два новых грузопассажирских судна. Конкурс выиграла судостроительная верфь в Ленинградской области.