Анадырь, , 11:13 — REGNUM Повышение пенсионного возраста — вопрос сложный и неоднозначный. Повышать надо, но не так резко, а более плавно, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель секретаря Чукотского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель региональной общественной приемной председателя партии «ЕР» Дмитрия Медведева в Чукотском АО, председатель Общественной молодежной палаты при Думе Чукотского АО Ирина Сенаторова.

«Законопроектом предлагается повысить пенсионный возраст на восемь лет женщинам и на пять лет мужчин, наверное, это многовато, несмотря на то, что многие продолжают работать на пенсии. Может быть, стоит для начала поднять возраст на три года и женщинам, и мужчинам», — считает эксперт.

При этом считаю, что работающий пенсионер не должен получать пенсию, либо человек достигает пенсионного возраста и уходит на заслуженный отдых, получая пенсию и освобождая рабочие места молодым людям, которым в настоящий момент, в частности на Чукотке, работать негде, ощущается нехватка рабочих мест.

«Любые перемены, любая реформа первоначально воспринимается обществом «в штыки», потом приходит осознание происходящего, и начинается нормальная жизнь. Но в целом люди зрелого возраста готовы работать дольше, поэтому повышать пенсионный возраст нужно», — высказала свое мнение Сенаторова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»