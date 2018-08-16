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Германия застраховала свой экспорт в Турцию на €832 млн

Экономика

Верхнего предела для суммы страхования не будет

Берлин, 16 августа 2018, 10:54 — REGNUM  Правительство Германии застраховало свой экспорт в Турцию на €832 млн в первой половине 2018 года, пишет газета Neue Osnabrücker Zeitung 16 августа.

Издание ссылается на ответ федерального министерства экономики, данный на запрос партии «Левые». В июле министерство уже заявило, что верхнего предела государственного финансирования экспорта в Турцию не будет.

В 2017 году Германия экспортировала товары в Турцию на €21,457 млрд, в 2016 — на €21,946 млрд. 15 августа в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что Берлин заинтересован в сильной турецкой экономике.

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Экономика Германии
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